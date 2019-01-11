Огуль: Инсулиновые помпы станут по-настоящему доступными

Москва, , 11:17 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение правительства РФ включить расходные материалы для инсулиновых помп в программу государственных гарантий, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января. Речь идет не просто о материальной поддержке пациентов, страдающих сахарным диабетом, отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Решение включить расходные материалы для инсулиновых помп в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе государственных гарантий, поможет спасти тысячи детских жизней, потому что оно сделало инсулиновые помпы по-настоящему доступными каждой российской семье», — отметил Огуль.

Речь идет не просто о материальной поддержке пациентов, страдающих сахарным диабетом, указал парламентарий.

«Ежемесячные затраты на покупку расходных материалов к помпам (иглы, резервуары и так далее) доходят до 15 тыс. рублей, многим российским семьям, особенно в глубинке такие деньги просто не по карману. У нас в Астраханской области даже были случаи, когда родители отказывались от бесплатной установки помпы детям с сахарным диабетом, потому что понимали, что не потянут расходы на их обслуживание», — сказал депутат.

Инсулиновая помпа рассчитывает необходимую дозу инсулина с высочайшей точностью, с ней не бывает ошибок в дозировке, пояснил Огуль.

«Следовательно, ребенок с такой помпой вырастает без осложнений. У таких пациентов в будущем даже снимают инвалидность — они могут спокойно жить, создать семью, работать и растить детей», — подчеркнул зампред комитета Госдумы.

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