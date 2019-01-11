В Ингушетии уволили главврача центра, в котором младенцу заклеили рот

Магас, , 11:17 — REGNUM В Ингушетии лишилась своей должности главный врач перинатального центра Хади Угурчиева. Причиной стал инцидент с новорожденным, которому лейкопластырем приклеили соску ко рту, получивший широкую огласку не только в республике.

Приказ об освобождении Угурчиевой от занимаемой должности подписан, пишет интернет-газета «Ингушетия». По данным издания, временно исполнять обязанности главврача назначена заместитель руководителя центра по акушерско-гинекологической службе Марьям Евлоева.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как новорожденному заклеили рот лейкопластырем с пустышкой. В МВД по данному факту была организована проверка в Республиканском клиническом перинатальном центре Ингушетии, где было снято видео.

Главный врач медицинской организации Хади Угурчиева объяснила, что по итогам внутренней проверки было установлено, что лейкопластырь на лицо новорожденного наклеила некая женщина, которая сняла и опубликовала в социальных сетях видео. А медсестра в это время отлучилась, чтобы провести процедуру ингаляции в палате по соседству.

Читайте ранее в этом сюжете: Ребенку в роддоме Ингушетии заклеили рот — МВД проводит проверку