Российские автолюбители будут сдавать на права по-новому

Москва, , 11:13 — REGNUM При сдаче практической части экзамена на право управления транспортным средством не будет привычного разделения на «площадку» и «город». Это следует из проекта постановления ГИБДД, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

В процессе сдачи объединенного экзамена по вождению начинающие автолюбители должны будут продемонстрировать владение обязательными элементами езды, такими как начало движения и остановка транспортного средства, повороты, парковка, проезд перекрестка, остановка на подъеме и другими. Также по новым правилам водителям придется сдавать навыки обгона или опережения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ГИБДД не намерено вводить обязательный экзамен по теории на знание ПДД для автомобилистов при обмене водительского удостоверения.

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