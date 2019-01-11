«Весь город не убран от снега»: в Выборге жители жалуются на коммунальщиков

Выборг, Ленинградская область, , 11:27 — REGNUM Уборкой снега и льда на автомобильных дорогах Ленинградской области заняты более 700 единиц техники. Эта работа ведется в усиленном режиме. В то же время жители городов и поселений Ленобласти жалуются на качество уборки улиц и дворов.

Как сообщили 11 января в областном правительстве, на федеральных трассах, проходящих по территории Ленобласти, работает 236 единиц спецтехники. На региональных дорогах работает почти 500 единиц техники.

«От снега и наледи очищено 11 тысяч километров дорожного полотна и 7 тысяч километров обочин. Опасные участки трасс обработаны противогололедной смесью, израсходовано 162 тонны соли и 1500 кубометров песко-соляной смеси», — подсчитали власти.

В пресс-службе областной администрации напоминают, что за уборку от снега городов и поселений отвечают местные муниципальные службы, а за уборку дворовых территорий и площадок возле подъездов — управляющие компании. К этим структурам и следует адресовать претензии к качеству и частоте уборки снега и наледи.

Особенно много претензий в городских пабликах высказывают в эти дни жители Выборга.

«Второй день ничего не чищено!!! Под снегом голый лед!!! Стыдно говорить, что техника работает! Уже и снег не идет!», — жалуются горожане.

«Позор ! Где же вся расхваленная техника? Говорили, что к зиме готовы! Ещё не все разворовали? Одна машина, наверное, на весь город. Около своих домов пенсионеры лопатами скребут, а потом машинка с дороги все заваливает глыбами! Покажите технику людям! А мы все больше платим за содержания жилья! Администрация! Подумайте, как Вам впредь отрапортовать о работе!» — пишет пользователь «Марина Демидова».

Пользователь с ником «Светлана Смирнова-Ёлкина» добавляет: «Да весь город не убран от снега. Когда было потепление, можно было убрать снег, и сейчас такого бы не было, под снегом голый лед. Ходить и ездить страшно. На улицах ни одной снегоуборочной машины. Понятно, были праздники, но дежурные были или нет? А завтра опять снег и тепло, а в субботу заморозки и опять гололед».

В ответ на многочисленные претензии выборжан пресс-служба администрации МО «Выборгский район» Ленобласти сообщила, что «Выборгским ТСЖ и управляющим организациям направлены предписания очистить от снега и сосулек кровли домов и привести в порядок дворовые территории».

«Администрацией Выборгского района направлены письма всем ТСЖ и управляющим организациям, которые не устранили замечания. По каждой дворовой территории установлен срок исполнения работ», — заверяют власти города.

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