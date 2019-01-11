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Благотворительный аукцион в пользу талантливых детей прошел в Ташкенте

Общество

Аукцион организован меценатом и предпринимателем, основателем компании Begim – Гульчехрой-бегим Махмудовой

Ташкент, 11 января 2019, 11:02 — REGNUM  В Ташкенте накануне состоялся благотворительный аукцион, средства от которого поступили в адрес талантливых детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион организован меценатом и предпринимателем, основателем компании Begim — Гульчехрой-бегим Махмудовой.

В частности, гостям вечера была представлены картины, написанные слепой девочкой, а также мальчиком, у которого нет рук, он выполняет свои шедевры ногами.

При этом совершенство выполнения работ детей вызвало удивление и восхищение присутствующих, предложения по выкупу лотов звучали со всех сторон.

В ходе вечера гостям были также представлены ароматы, разработанные компанией Begim в сотрудничестве с французскими парфюмерами.

На вечере, который завершился концертом, присутствовали известные предприниматели, общественные деятели республики, местные и иностранные журналисты.

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Благотворительность
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