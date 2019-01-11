Муфтият Ингушетии все еще надеется взыскать 1,7 млрд рублей с казначейства

Москва, , 11:01 — REGNUM Духовный центр мусульман Ингушетии (ДЦМИ) подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы во взыскании с ряда ведомств, в том числе федерального казначейства, 1,7 млрд рублей за нарушения при строительстве мечети в городе Магасе. Истец в заявлении просит взыскать 1,5 млрд бюджетных средств и 242,7 млн пожертвований, пишет РАПСИ.

По данным издания, муфтият обжаловал в девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 6 декабря 2018 года. Денежные средства, согласно иску ДЦМИ, должны выплатить федеральное казначейство и еще несколько ответчиков, в том числе казначейство Ингушетии и правительство республики, МВД России, а также администрация города Магаса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года муфтият Ингушетии обратился в МВД по региону с заявлением о хищении денежных средств при строительстве соборной мечети в городе Магасе. Ведомство организовало проверку по данному факту.

Одновременно появилась информация о том, что ДЦМ Ингушетии подал в суд о взыскании ущерба с коллективного ответчика, в первую очередь с федерального казначейства. Однако в начале декабря Арбитражный суд Москвы отклонил иск муфтията Ингушетии по недостроенной соборной мечети в Магасе. Судьи пришли к выводу, что заявленные требования к ответчикам не обоснованы, так как истец не представил документы, подтверждающие «наличие всех необходимых элементов для взыскания убытков».

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