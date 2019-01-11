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Компании Bungie и Activision прекратили совместную работу

Общество

Франшиза Destiny перешла к Bungie

Ирвайн, США, 11 января 2019, 11:20 — REGNUM  Студия-разработчик Bungie прекратила сотрудничество с Activision. Игровая франшиза Destiny полностью перешла к Bungie, сообщается на официальном сайте студии.

Компании сотрудничали 8 лет. Известно, что последние несколько лет у разработчика и издателя были напряжённые отношения, поэтому Bungie приняли решение издавать Destiny самостоятельно. Activision, со слов разработчиков, теперь сконцентрируется на собственных проектах. Конкретные планы по развитию Destiny озвучены не были. Известно только, что PC-версия игры продолжит распространяться через цифровой сервис Battle.net.

Напомним, что ранее студия опубликовала финансовый отчёт касательно продаж игры Destiny 2: Forsaken. Издательство Activision Blizzard заявило, что игра не оправдала ожиданий и принесла крупные убытки. Директор Bungie, в свою очередь, сообщил, что игра полностью удалась. Люк Смит заявил, что проект создаётся для фанатов и, что любовь геймеров помогает студии двигаться дальше

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы не разочарованы»: разработчики о финансовом провале Destiny 2

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