Пятница, 11 Января 2019 года
11:06:46 МСК

Минздрав Казахстана планирует регулировать цены на лекарства два раза в год

Общество

Минздрав будет утверждать цены в феврале и июле не позднее 10-го числа

Астана, 11 января 2019, 11:06 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана будет утверждать цены на лекарства два раза в год, заявила председатель комитета фармации минздрава республики Людмила Бюрабекова, сообщает 11 января издание BNews.

По словам главы комитета, ведомство будет утверждать цены в феврале и июле не позднее 10-го числа. Процедура будет проходить в электронном формате.

Бюрабекова добавила, что в ближайшие месяцы минздрав Казахстана утвердит правила регулирования цен на лекарственные средства, которые будут регламентировать процедуру регулирования цен производителями, установку оптовых и розничных наценок, а также принятие предельных цен на лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что для проверки отпуска аптеками рецептурных лекарств ведомство планирует привлечь неправительственные организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Казахстана планирует привлечь НПО для проверки аптек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа здравоохранения в Казахстане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить