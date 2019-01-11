Минздрав Казахстана планирует регулировать цены на лекарства два раза в год

Астана, , 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана будет утверждать цены на лекарства два раза в год, заявила председатель комитета фармации минздрава республики Людмила Бюрабекова, сообщает 11 января издание BNews.

По словам главы комитета, ведомство будет утверждать цены в феврале и июле не позднее 10-го числа. Процедура будет проходить в электронном формате.

Бюрабекова добавила, что в ближайшие месяцы минздрав Казахстана утвердит правила регулирования цен на лекарственные средства, которые будут регламентировать процедуру регулирования цен производителями, установку оптовых и розничных наценок, а также принятие предельных цен на лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что для проверки отпуска аптеками рецептурных лекарств ведомство планирует привлечь неправительственные организации.

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