Британские власти изъяли из архивов документы о своей ядерной программе

Лондон, , 10:52 — REGNUM Власти Великобритании без объяснения причин изъяли из открытых архивов документы, относящиеся к испытаниям британского ядерного оружия в Австралии, сообщает американский телеканал CNN.

Это решение, принятое без предупреждения, стало шоком для большого числа исследователей и историков, которые используют эти данные в своей работе, а также выступали за рассекречивание оставшихся документов.

«Многие важные британские документы, которые были засекречены после испытаний, остаются таковыми и по прошествии 30 лет, в течение которых правительство обычно не рассекречивает данные», — отметила Элизабет Тинан, автор книги по ядерной программе Соединенного Королевства.

«То, что сейчас ранее опубликованные документы изымаются, крайне прискорбно и указывает на попытку скрыть что-то», — добавила она.

В 1950 и 1960 годах Великобритания провела 12 ядерных испытаний на территории Австралии, в малообитаемых районах страны. На протяжении десятилетий информация о них оставалась засекреченной, и лишь в 1984 году после ряда громких публикаций была создана специальная Королевская комиссия и стало известно о том, ущербе, который был нанесен не только жителям из числа аборигенов, но и австралийским военнослужащим, работавшим на испытаниях.

Официальные лица Соединенного Королевства отвергали эту информацию, но впоследствии были вынуждены выплатить правительству Австралии и владельцам земель, на которых проходили испытания, $30 млн. В свою очередь, Канберра выплатила пострадавшим аборигенам $9 млн. Несмотря на компенсации, информация об испытаниях осталась засекреченной.

«Британские ядерные испытания в Австралии нанесли значительный вред местному населению, военному и другому персоналу, а также значительным частям территории страны», — подчеркнула Тинан.

«Британские ядерные испытания по-прежнему остаются покрыта тайной, и теперь раскрыть эту тайну стало сложнее из-за закрытия материалов правительством Великобритании», — указала она.

В Национальном архиве Великобритании указали на то, что изъятие документов произошло по запросу со стороны Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании, в чьей юрисдикции они и находятся.