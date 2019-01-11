Компания, провалившая очистку трассы «Таврида», уволит своих работников

Симферополь, , 10:43 — REGNUM Сотрудники АО ВАД, отвечающие за очистку трассы «Таврида» в Крыму от снега и льда, не справились со своей задачей и будут уволены. Об этом в эфире крымской радиостанции 11 января заявил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

«К сожалению, вынуждены отметить, что люди со своей работой не справились. Мы будем вынуждены принять жёсткие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения. Если они не хотят делать свою работу, они не будут работать в нашей компании», — отметил Назаров.

Напомним, после обильных рождественских снегопадов автолюбители столкнулись со сложностями при проезде по некоторым участкам «Тавриды». Лишь к вечеру 10 января ситуацию с очисткой дороги удалось стабилизировать.