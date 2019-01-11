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СМИ узнали, сколько жители Южной Кореи потратили в новогодние праздники

Общество

В опросе приняло участие более 1217 человек

Сеул, 11 января 2019, 10:58 — REGNUM  Опрос на тему «Сколько денег потратили жители Южной Кореи в новогодние праздники» провели два южнокорейский портала по поиску работы. Об этом сообщает телеканал YTN.

Job Korea и Albamon провели опрос, в котором участвовали более 1217 человек и выяснили, что средняя сумма расходов жителей страны во время новогодних праздников составила 230 000 вон.

Отмечается, что больше всего в праздники потратили сотрудники компаний — 414 000 вон (~$370,5), люди, которые готовятся к устройству на работу — 172 000 вон (~$153,9), студенты — 120 000 вон (~$107,4).

В среднем на угощения детям школьного и дошкольного возраста родители потратили 10 000 вон (~$8,95), для детей старших классов и студентов — 50,000 вон (~$44,7).

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Социологические опросы
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