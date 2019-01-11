В столице Уганды прошли акции протесты

Кампала, , 10:48 — REGNUM Члены молодежного подразделения Национального Движения сопротивления Уганды (NCM) вышли на улицы района Камвокья города Кампала, чтобы опротестовать решение парламента Великобритании обсудить «демократию в Уганде». Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Протестующие были одеты в желтые футболки, они вышли с плакатами: «Прочь, Доктор Уилльям. Вы не гражданин Уганды!». Они бросали камни и последовали к зданию Британской Верховной Комиссии в Кампале, требуя прекращения дискуссии.

Вмешалась полиция и остановила движение, которое мешало дорожному движению. Трое протестующих были задержаны.

Министр Великобритании по делам Африки Харриетт Болдвин вечером 8 января заявил, что приверженность демократии, главенство права и сильные государственные институты — главные аспекты, которые стоят на повестке дня для развития Уганды. Он также отметил, что Великобритания продолжает вовлекать правительство Уганды в вышеперечисленные процессы.

Министр международного сотрудничества в Уганде Окелло Орьем в ответ на заявления представителя Великобритании подчеркнул, что Лондону «нет прощения». Он отметил, что Уганда уже на протяжении 30 лет процветает, и заявления Великобритании ставят своей целью дестабилизацию положения в стране.

«Это подозрительно, что во время хаоса в Демократической Республике Конго, волнений в Южном Судане, попытки военного переворота в Габоне и шаткого положения президента в Судане, Великобритания ставит на повестку дня Уганду», — заявил Орьем.