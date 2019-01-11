«Мисс Вселенная» выходит замуж за спортсмена

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2017» модель из ЮАР Деми-Ли Нел-Питерс выходит замуж за игрока в американский футбол Тима Тибоу, об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BsdzZV2nago/

«Спасибо, что сказала «да» и сделала меня самым счастливым человеком в мире», — написал Тибоу под фотографией, на которой он делает Нел-Питерс предложение.

По словам 31-летнего спортсмена, с 23-летней бывшей королевой красоты он начал встречаться летом 2018 года, а в декабре молодые люди познакомились с родителями друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, у себя на родине девушка работала тренером по самообороне, обучая женщин навыкам в трудных ситуациях, таких как угон автомобиля, нападения, грабежи и агрессивное отношение.

До того, как Нел-Питерс получила звание «Мисс Вселенаня», она закончила университет по специальности «менеджмент» и руководила собственным бизнесом, затем стала моделью с неполным рабочим днем.

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