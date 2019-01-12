Пять сериалов о работниках прокуратуры

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 декабря, в России отмечают День работника прокуратуры. В этот день в 1722 году Петр I учредил при Сенате пост Генерал-прокурора и создал институт прокуратуры. ИА REGNUM составило подборку сериалов, рассказывающих о профессии работников этой системы органов.

Прокурорская проверка

Главные герои детективной реалити-драмы телеканала НТВ — Павел Ильин и Дмитрий Белоногов — впервые примерили на себя прокурорскую форму в 2008 году, выступив в роли государственных обвинителей в программе «Суд присяжных». В новом проекте они вышли за пределы судебных залов, показывая будни работников прокуратуры.

Тайны следствия

Детективный сериал производства студии «Панорама» выходит на телеэкраны с 2000 года и рассказывает о работниках прокуратуры Санкт-Петербурга, а также о запутанных делах, которые им приходится расследовать. Главная героиня — старший следователь Мария Швецова. Будучи ярым сторонником доведения расследования до конца, она часто страдает от нехватки времени на личную жизнь и семью.

Марш Турецкого

Сериал телеканал РТР снят по циклу книг Фридриха Незнанского о следователе по особо важным делам Генеральной прокуратуры Александре Турецком. В каждой серии вместе со своими друзьями он расследует громкие уголовные дела, среди которых — убийство вице-премьера Российской Федерации, массовая гибель людей при загадочных обстоятельствах, охота на банкиров и крупных чиновников, а также другие запутанные дела.

Хмуров

Заходя в тупик, сотрудники Следственного Комитета при Окружной прокуратуре вынуждены обращаться за помощью к Хмурову — бывшему начальнику общеуголовного отдела СК, «сосланному» в архив. Главному героя сериала телеканала НТВ удается не только раскрывать совершенные преступления, но и предотвращать следующий шаг преступника. В этом следователю помогает особый метод: изучая улики и слушая показания свидетелей, он рассеянно зарисовывает всё, что приходит в голову. Впоследствии такие рисунки наталкивают Хмурова на одно из множества известных ему преступлений.

Икра

В основу сериала Первого канала легли реальные события советского «рыбного дела». В 1979 году в рыбном порту приморского города при загадочных обстоятельствах погибает следователь прокуратуры Михаил Федоров. Его коллега и лучший друг Александр Костенко берется за расследование преступления, которое приводит его в Москву. Здесь следователь становится случайным свидетелем нелегального провоза крупной суммы в валюте. После задержания выясняется, что «курьером» был руководящий работник Министерства Рыбного Хозяйства. Руководство Генпрокуратуры СССР приглашает Костенко возглавить следствие по этому делу, и вскоре тот узнает, что гибель друга каким-то образом связана с этой историей.

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов. Также работники структуры координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участвуют в рассмотрении дел судами, принимают участие в правотворческой деятельности, участвуют в заседаниях органов государственной власти и органов местного самоуправления, рассматривают заявления, жалобы и иные обращения.

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