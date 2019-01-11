Челябинец оштрафован за три тысячи бутылок поддельного алкоголя

Верхнеуральск, Челябинская область, , 10:13 — REGNUM В южноуральском Верхнеуральске осуждён гражданин, пойманный на незаконном обороте алкогольной продукции и нелегальном использовании чужих товарных знаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Под судом оказался бизнесмен из посёлка Межозерный. Суд пришёл к выводу, что этот гражданин хранил у себя, а также перевозил с целью продажи 2938 бутылок алкоголя крепостью более 28% и использовал товарные знаки производителей алкогольной продукции. Ущерб правообладателям превысил 270 тыс. рублей.

В итоге гражданин был оштрафован на 500 тыс. рублей. Удовлетворены и исковые требования пострадавших. Имущество бизнесмена на сумму 105 тыс. рублей ранее было арестовано, на него уже обращено взыскание. Что касается поддельного алкоголя, то его уничтожат.