Пятница, 11 Января 2019 года
10:13:27 МСК

Челябинец оштрафован за три тысячи бутылок поддельного алкоголя

Общество

Также суд удовлетворил иски потерпевших

Верхнеуральск, Челябинская область, 11 января 2019, 10:13 — REGNUM  В южноуральском Верхнеуральске осуждён гражданин, пойманный на незаконном обороте алкогольной продукции и нелегальном использовании чужих товарных знаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Под судом оказался бизнесмен из посёлка Межозерный. Суд пришёл к выводу, что этот гражданин хранил у себя, а также перевозил с целью продажи 2938 бутылок алкоголя крепостью более 28% и использовал товарные знаки производителей алкогольной продукции. Ущерб правообладателям превысил 270 тыс. рублей.

В итоге гражданин был оштрафован на 500 тыс. рублей. Удовлетворены и исковые требования пострадавших. Имущество бизнесмена на сумму 105 тыс. рублей ранее было арестовано, на него уже обращено взыскание. Что касается поддельного алкоголя, то его уничтожат.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить