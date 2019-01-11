Музей «Московский транспорт» посетили 84 тысячи человек в 2018 году

Москва, , 10:36 — REGNUM В 2018 году музей «Московский транспорт» пришли почти 84 тысяч посетителей — на 42% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Всего было представлено порядка 300 экспонатов: экспозицию составили раритетные автомобили, городской общественный транспорт и спецтехника.

Например, гости увидели автобус ЛАЗ-695 — на машине именно этой модели Юрий Гагарин подъехал к стартовой площадке космодрома «Байконур» утром 12 апреля 1961 года. Также здесь показали самую большую коллекцию трафаретов с маршрутами метрополитена и наземного транспорта разных периодов.

Сейчас в музее работает фотовыставка «Теплоход — больше, чем транспорт», на которой выставлены архивные фотографии Северного речного вокзала. Кроме того, музей стал одной из остановок экскурсионных маршрутов проектов «Добрый автобус» и «Москва транспортная».

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса жителей Москвы выявили, что больше всего беспокоит горожан в общественном транспорте столицы. Так, наибольшее беспокойство у столичных пассажиров общественного транспорта вызывает наличие асоциальных личностей.

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