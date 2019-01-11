Туман, метель и гололёд: ростовских водителей призывают к осторожности

Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM Управление ГИБДД по Ростовской области обратилось к донским водителям с просьбой о соблюдении Правил дорожного движения в непогоду. На регион опустился туман, видимость которого временами опускается до 100 метров. Кроме того, на дорогах из-за дождя на дорогах образуется ледяная корка, сообщает ИА REGNUM 11 января.

Погодные условия в некоторых территориях осложняет снежная метель.

«При такой погоде создается видимость того, что расстояние до объекта гораздо больше реального. В сильный туман необходимо обязательно включать ближний свет фар и «противотуманок», а также соблюдать дистанцию и скоростной режим», — отмечают в дорожной полиции.

Наряду с этим в социальных сетях уже появляются видео, на которых отражена ситуация на донских автодорогах.

«В области на дорогах гололёд, не гоняйте», — призывают водителей участники дорожного движения.