Севастопольским ветеранам выдавали распиленные квартиры: дело дошло до суда

Севастополь, , 10:08 — REGNUM Экс-руководитель департамента капитального строительства Севастополя выдавал ветеранам непригодные для проживания квартиры. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника, обвиняемого в превышении полномочий, готовится к передаче в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

«Расследование уголовного дела завершено и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Чиновнику предъявлено обвинение в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан», — отметили в СК.

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По данным ведомства, в рамках госпрограммы на 2017−2020 годы ветеранам Великой Отечественной войны должны были предоставить девять благоустроенных квартир.

«Для этого выделялось порядка 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Ответственным исполнителем программы был определён департамент капитального строительства Севастополя. Его директор, зная, что площадь квартир не соответствует условиям госконтрактов, самостоятельно, выходя за рамки полномочий, заключил с ЖСК «Доступное жилье» допсоглашения, по которым стороны незаконно уменьшили площади закупаемых квартир, а также стоимость госконтракта. После предоставил квартиры ветеранам без проведения экспертиз на соответствие квартир требованиям законодательства, строительно-техническим и санитарным нормам», — подчеркнули в СК.

В частности, один из ветеранов, таким образом, получил однокомнатную квартиру, разделённую перегородкой, двумя входными дверьми и без нормальных коммуникаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого в Севастополе многие ликвидаторы Чернобыльской аварии не могут получить выделенную землю.

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«Чернобыльцу» в Севастополе дважды дали жильё, но он его так и не получил