Денпасар вошел в десятку самых «здоровых» городов мира — Travel Supermarket

Денпасар, Индонезия, , 10:04 — REGNUM Город Денпасар на Бали вошел в число десяти самых «здоровых» городов мира по оценке, проведенной сервисом Travel Supermarket, сообщает Antaranews.

Глава отдела по связям с общественностью города Денпасар Дева Геде Рай заявил, что Индонезия заняла девятое место в списке.

По его словам, первое место занял город Париж (Франция), второе — Чиангмай (Таиланд), третье — Барселона (Испания), четвертое — Паттайя (Таиланд), пятое — Ванкувер (Канада), шестое — Майами (США), седьмое — Сан-Франциско (США), восьмое — Лиссабон (Португалия) и десятое — Буэнос-Айрес (Аргентина).

Известно, что при составлении этого рейтингового списка сервис Travel Supermarket опирался на количество парков или зеленых открытых пространств, количество спортивных залов или фитнес-центров, количество спа-салонов, студий йоги или пилатеса.

Что касается продуктов питания, Travel Supermarket оценил количество магазинов здоровой пищи и ресторанов здорового питания в каждом городе. Аналитическая группа также рассчитала количество солнечных лучей в год и среднюю стоимость проживания в отеле. На основании полученных данных был составлен список 50 самых здоровых городов мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Ассоциация отелей острова Бали заявила о том, что гостиницы в туристических районах острова заполнены на 90%. Большинство иностранных туристов прибыли из Австралии, Индии и Китая.

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