Мэрия города в Южной Корее инвестирует $894 млн в зеленый транспорт

Тэгу, Южная Корея, , 10:49 — REGNUM Администрация города Тэгу планирует провести комплекс мер по борьбе с мелкой пылью, сообщает TV Chosun.

10 января администрация города сообщила, что планирует в течение четырёх лет инвестировать 1 трлн вон (~$894,9 млн) в проекты по уменьшению количества мелкой пыли.

Среди мер, которые планирует провести администрация, — увеличение количества электромобилей до 500 000 единиц к 2030 году и электрозаправок до 5000 в течение трех лет.

Кроме того планируется заменить весь транспорт ведомства (Общественного учреждения) на автомобили, работающих на природном газе, и выделить средства из бюджета на покупку старых дизельных непригодных/утилизированных автобусов для последующей реконструкции под газовое топливо.