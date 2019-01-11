В АлтГУ прошёл единый методический день для учителей Барнаула

Барнаул, , 09:34 — REGNUM Около 300 учителей Барнаула приняли участие в едином методическом дне Алтайского государственного университета, организованном совместно с городским комитетом по образованию, сообщает 11 января пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в рамках работы региональной научно-методической консультационной площадки для учителей и родителей по работе с одаренными и талантливыми детьми. На встречу были приглашены учителя математики, информатики, физики, химии, географии, истории и обществознания.

Преподаватели АлтГУ, являющиеся председателями и экспертами предметных комиссий Алтайского края, познакомили учителей с наиболее сложными и «хитрыми» заданиями, с критериями оценивания заданий с развернутым ответом. Учителя истории обсудили вопросы предстоящих изменений ОГЭ, так как учащиеся 9-х классов учатся по новым учебникам, написанным на основе историко-культурного стандарта. Также педагоги получили информацию проводимых на базе университета проектах для одаренных школьников: профильных классах, олимпиадах, научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах.

Отмечается, что мероприятие прошло продуктивно и вызвало интерес у учителей. Преподаватели получили ценные методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

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