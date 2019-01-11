Потерявшим жильё жителям Магнитогорска помогут выбрать новые квартиры

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:32 — REGNUM В Магнитогорске потерявшим жильё жильцам седьмого и восьмого подъездов десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 помогут выбрать новые квартиры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В двадцатых числах января на территории Магнитогорска запланирована ярмарка недвижимости, целью которой и является оказание такой помощи. В ней примут участие застройщики как из Магнитогорска, так и из Челябинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 31 декабря седьмой подъезд дома обрушился. Погибли 39 человек. Также опасным для проживания был признан восьмой подъезд. Оба их снесут. На их месте запланированы мемориал и благоустроенная площадка.