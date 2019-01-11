МВФ выдаст Украине два транша, но только после выборов – эксперт

Киев, , 09:42 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) придержит выдачу траншей Украине до окончания выборов, поскольку должен понимать, с кем имеет дело, заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак 10 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт напомнил, что программ сотрудничества Украины и МВФ рассчитана на 14 месяцев и предусматривает выдачу кредитов на общую сумму $3,9 млрд.

«Первый транш мы получили ещё в конце прошлого года, остаток будет разбит на два транша. Второй можно ожидать в мае, третий — в ноябре-декабре. Эти сроки чётко связаны с выборами президента и парламента», — рассказал Андрей Новак.

Эксперт отметил, что МВФ необходимо понимать с какой властью он будет подписывать транши, и кто будет нести ответственность.

Напомним, 21 декабря 2018 года Украина получила первый транш, согласно новой программе сотрудничества с МВФ, в размере $1,4 млрд.

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В 2019 году Украина должна будет вернуть иностранным кредиторам на порядок больше — свыше $14 млрд.

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