Более 75% подростков в РФ хотят иметь личную банковскую карту

Москва, , 09:21 — REGNUM В России 42% подростков пользуются банковской картой, не привязанной к счету родителей. При этом 76% опрошенных, у которых её нет, хотели бы оформить личную банковскую карту. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

У большинства подростков в возрасте от 14 до 17 лет (82%) есть карманные деньги. 49% подростков имеют личный электронный кошелек.

В последнее время совершали покупки в интернет-магазинах или оплачивали что-то онлайн 70% тинейджеров. 36% оплачивали покупки банковскими картами, 35% через личные электронные кошельки.

В ходе опроса выяснилось, что в основном подростки тратят деньги на еду и напитки (78%), на походы в кино, парки, на другие развлечения (52%), а также копят деньги с определённой целью (52%).

Опрос подростков 14−17 лет проведен в мае 2018 года в 150 населенных пунктах в 46 субъектах РФ. Опрошены 412 подростков. Максимальная погрешность выборки — 4,8%.

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