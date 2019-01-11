Пить или не пить: вода стала причиной массового отравления в Дагестане

Махачкала, , 09:29 — REGNUM Загрязнение питьевой воды стало причиной массового отравления жителей села Ленинаул Казбековского района Дагестана. В настоящее время организован лабораторный контроль за качеством подаваемой воды, в том числе промывка и дезинфекция местных водопроводных сетей. Специалистами принимаются меры по ликвидации очага инфекции. Об этом 10 января рассказали участники заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

Первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов отметил, что около 10 машин ежедневно обеспечивают жителей села чистой питьевой водой. Подвоз будет осуществляться до тех пор, пока не будут устранены проблемы в водопроводных сетях.

Министр здравоохранения региона Джамалутдин Гаджиибрагимов отметил, что от гепатита А привито почти 300 человек, на что было выделено 1360 доз вакцин. Их количество, как сообщил министр, планируется увеличить. Анатолий Карибов к этому добавил, что при необходимости министерство финансов республики выделит средства на закупку дополнительных вакцин и лекарственных препаратов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14:00 10 января с признаками отправления в медучреждения обратился 71 житель села Ленинаул, причём 53 из них — дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 11 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Состояние пациентов медики оценивают как легкой и средней степени тяжести.