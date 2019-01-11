Подростки в Танзании не ходят в школу из-за финансовых трудностей — СМИ

Мтвара , Танзания, , 09:36 — REGNUM Более 500 учеников, которые прошли отбор в среднюю школу в области Мтвара (Танзания), не подали заявление о зачислении в школы. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Из 516 учеников, прошедших отбор в среднюю школу по округу Мтвара, лишь 10 подали заявление о зачислении.

Глава провинции Тандахимба, Себастьян Варьюба, дал распоряжение главам дистриктов разыскать учеников и убедить родителей оплатить обучение детей.

«Родители отказываются платить за обучение под предлогом того, что им не выплатили достаточно денег за урожай кешью», — заявил Варьюба.