Новосибирским медикам вручили ключи от 24 новых автомобилей скорой помощи

Новосибирск, , 08:56 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил руководителям медицинских учреждений региона ключи от автомобилей скорой помощи. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, всего новосибирские медучреждения получили 24 новых автомобиля скорой помощи различных типов. Андрей Травников вместе с медиками на месте осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых «скорых» на базе автомашин марок «ГАЗель», УАЗ и «Соболь».

Автомобили скорой помощи были распределены по десяти больницам: 15 машин на базе «Газелей» вручены областной Станции скорой медицинской помощи, по одной машине различных марок передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, Новосибирской клинической районной больнице №1, Ордынской, Мошковской, Сузунской, Чулымской, Карасукской и Кочковской ЦРБ.

«В 2018 году мы приобрели 36 новых автомобилей. Примерно такими темпами нужно закупать санитарную технику ежегодно, — сказал губернатор Андрей Травников. — Очень важно, что в новых национальных проектах, в национальном проекте «Здоровье», которые запущены по указанию президента Владимира Путина, направление по приобретению санитарной техники также присутствует. Также важно, что машины настолько насыщены оборудованием, что это позволяет проводить и реанимационные мероприятия. Можно оказывать помощь и фактически спасать жизни людей на местах, в самых отдалённых уголках нашей области».

Отметим, что в рамках распоряжения правительства России Новосибирской области было выделено 28 автомобилей скорой медицинской помощи на 78,2 млн рублей. Ещё четыре автомобиля поступят в регион в течение следующей недели.

В 2018 году в рамках исполнения государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013−2020 годы» приобретено и передано в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Новосибирской области восемь автомобилей скорой медицинской помощи на 21,3 млн рублей.