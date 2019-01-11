Шести отличникам из Дагестана отказались выдать золотые медали

Маджалис, Дагестан, , 08:45 — REGNUM Директор средней школы в селе Маджалис Кайтагского района Дагестана не собирался выдавать шести выпускникам золотые медали, положенные им за отличную учёбу. Награды были вручены школьникам лишь после вмешательства районной прокуратуры, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе республиканского надзорного органа.

О нарушении стало известно после того, как мать одной из выпускниц школы обратилась в прокуратуру. Она заявила, что её дочери-отличнице не выдают заслуженную медаль, положенную ей по решению педсовета школы. Директор образовательного учреждения за допущенные нарушения привлечена к ответственности.

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Напомним, в конце апреля 2018 года председатель правительства Дагестана Артем Здунов заявил, что две трети медалистов в регионе липовые — они не смогли при проверке подтвердить уровень отличника. Премьер отметил, что такие выпускники в дальнейшем столкнутся со сложностями как в вузах, так и в профессиональной деятельности.

Заместитель председателя комитета Народного собрания республики по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Гамидулах Магомедов в свою очередь предложил за 3−4 дня до начала единых госэкзаменов опечатывать помещения, в которых они проводятся. Депутат считает, что так можно снизить риск вручения липовых медалей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что после проверки прокуратуры Северной Осетии золотую медаль получила и выпускница одной из школ города Владикавказа. До вмешательства надзорного органа школьнице отказали в праве на получение медали, несмотря на наличие в аттестате по всем предметам отличных оценок. Выпускнице был выдан аттестат обычного образца, в результате чего она лишилась и положенных отличникам дополнительных конкурсных баллов при поступлении в вуз.