Соцсети обсуждают сходство героини нового шоу Netflix с Аллой Пугачевой

Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Пользователи соцсетей обнаружили, что героиня актрисы Наташи Лионн в новом сериале Netflix «Матрешка» (Russian Doll) очень похожа на российскую певицу Аллу Пугачеву. Они стали публиковать фотографии молодой примадонны с целью показать сходство.

https://twitter.com/Cooffeeee_/status/1083325626835238912

Netflix опубликовал трейлер нового шоу 9 января 2019 года на официальной странице проекта в Twitter. Рекламное видео дает зрителям понять, что персонаж Лионн попадает во временную петлю, после чего вынужден постоянно умирать и воскресать. В конце трейлера показано, как героиня встречает человека, находящегося в точно такой же ситуации. Первый эпизод сериала Netflix покажет 1 февраля 2019 года.

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Напомним, Наташа Лионн снималась в таких картинах, как «Американский пирог» и «Очень страшное кино 2», зрители также знают её по роли Ники Николс в сериале «Оранжевый — хит сезона».

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