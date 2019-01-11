Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена извинился перед жителями Казахстана

Алма-Ата, Казахстан, , 08:40 — REGNUM Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена попросил прощение у матери спортсмена и всех жителей Казахстана, сообщает 11 января издание Informburo.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алма-Аты продолжились слушания по делу об убийстве Дениса Тена.

«Главная цель была — заработать деньги, когда-то был осуждён, и на работу не мог устроиться и я пошёл красть зеркала, — сказал подозреваемый Арман К. — Я не мог себе представить, что будем драться, или бить ножом. Я от чистого сердца прошу извинения, я раскаиваюсь».

Как сообщало ИА REGNUM, убийство призёра зимних Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена вызвало широкий общественный резонанс в Казахстане. После инцидента представители общественности призвали провести реформу правоохранительных органов республики. Масштабная реформа в системе МВД республики была запущена. Однако глава государства Нурсултан Назарбаев заявил 29 декабря 2018 года, что изменения в МВД не связаны с убийством фигуриста.

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