Раненая певица из Дагестана выписана из больницы

Махачкала, , 08:48 — REGNUM Певица и актриса из Дагестана Машидат Омарасхабова, ставшая жертвой вооружённого нападения, выписана из больницы. Жизни заслуженной артистки республики ничего не угрожает, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Напомним, поздно вечером 24 ноября в городе Махачкале Омарасхабова, отыграв в спектакле, пешком возвращалась из Аварского музыкально-драматического театра. Стрелок, как предполагает следствие, поджидал исполнительницу у въезда во двор её дома. Произведя несколько выстрелов в потерпевшую, он скрылся с места преступления.

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Артистка получила ранения в область живота. В первые дни после госпитализации состояние Омарасхабовой оценивалось как тяжелое, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но уже в начале декабря в минздраве республики отмечали, что певица пошла на поправку.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту вооружённого нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Виновные лица и их мотивы пока не установлены.

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