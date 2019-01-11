Учителям в Казахстане планируют обеспечить пенсию после 30 лет стажа

Астана, , 08:21 — REGNUM Учителям в Казахстане планируют предоставить право выхода на пенсию при достижении 30-летнего непрерывного педагогического стажа, заявила 10 января заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Казахстана Сауле Кабимолдаева на общественных слушаниях по новому законопроекту о статусе педагога, сообщает агентство «Казинформ».

Кабимолдаева добавила, что местные представительные органы власти планируют предоставлять сельским учителям повышенные оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками городских педагогов. Кроме того, сельским учителям будут оказывать поддержку по оплате коммунальных услуг, покупке топлива и земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Астане прошло общественное обсуждение законопроекта о статусе педагога. В ходе обсуждения заместитель министра образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева заявила, что президент республики Нурсултан Назарбаев может подписать закон в июне 2019 года.

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