Первый фестиваль «Искусство кино х Москино» пройдет в Москве

Москва, , 08:13 — REGNUM В Москве состоится первый международный зрительский фестиваль «Искусство кино х Москино», сообщается на портале мэра Москвы.

Фестиваль посвящен мировому авторскому кинематографу. Зрители бесплатно увидят новинки, а также выдающиеся работы представителей мирового авторского кинематографа.

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Всего на фестивале «Искусство кино х Москино» представят более 20 лент российских и зарубежных кинорежиссеров.

Фильмы будут демонстрироваться с 24 по 31 января в кинотеатре «Космос» сети «Москино» на языках оригинала с субтитрами на русском языке.

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Как сообщало ИА REGNUM, совокупный кассовый сбор российских кинофильмов в минувшие новогодние праздники составил почти 3,3 млрд рублей, что на 30,4% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Российский фильм попал в основной конкурс Роттердамского кинофестиваля