В Уганде могут закрыть 26 частных университетов

Кампала, , 08:23 — REGNUM 26 частных университетов в Уганде находятся под угрозой закрытия после объявления Национальным Советом высшего образования (NCHE) о просроченных лицензиях. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Совет дал университетам один год на восстановление лицензии. Если условие не будет выполнено, то учебные заведения закроют.

Доктор Памела Тибихикирра-Кальегира, глава по вопросам качества и аккредитации в NCHE заявила, что 26 вузов работают без лицензии. Еще у 11 университетов лицензия скоро истечет.

Отмечается, что руководство около 40 частных университетов уже посетило NCHE для обсуждения вопроса государственной аккредитации. Для получения лицензии университетам будет необходимо провести аккредитацию учебных программ, обеспечить качественное оборудование и квалифицированный персонал, чтобы соответствовать всем стандартам высшего образования.