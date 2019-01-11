МВД Франции: 60% дорожных радаров повреждены активистами «желтых жилетов»

Париж, , 08:13 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что почти 60% дорожных радаров были повреждены с начала движения «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

«Почти 60% радаров были уничтожены или повреждены активистами движения «желтые жилеты», — заявил глава МВД журналистам после того, как передал свои пожелания жандармерии в Париже.

По официальным данным, на дорогах Франции установлено около 3200 камер, которые фиксируют скоростью движения автомобиля.

«Я видел в социальных сетях, что некоторые фотографируются рядом с сожженными радарами. Я не хочу, чтобы они когда-нибудь столкнулись с реальностью смерти на дороге», — заявил министр. «Нет политики чисел, есть политика жизни», — добавил он, назвав тех, кто атакует радары, «глупцами, бессознательными и непоследовательными людьми».

Напомним, радары стали предметом растущего гнева автомобилистов и мотоциклистов во Франции с июля 2018 года, выступавших против снижения скорости до 90−80 км / ч на дорогах страны.

За повреждение радара штраф может составить до 30 тыс. евро и два года лишения свободы. Поломка радара карается штрафом в размере 75 тыс. евро и тюремным заключением сроком на пять лет. Согласно данным Счетной палаты, в 2017 году дорожные радары принесли государству более 1 млрд евро.

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