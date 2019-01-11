Кампания по борьбе с обесцвечиванием кожи проходит в Руанде

Кигали, , 08:08 — REGNUM Правительство Руанды намерено проконтролировать исполнение запрета на средства, осветляющие и обесцвечивающие кожу. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представитель Руандийского Совета по стандартам сообщил, что в Руанде проходит кампания по борьбе с обесцвечиванием кожи и недоброкачественной косметикой, в частности с препаратами, которые содержат гидрохинон.

В ноябре 2018 года в социальных сетях президент Поль Кагаме возглавил дискуссию о необходимости запрета «отбеливателей» для кожи, так как они очень вредны для здоровья.

Продукты для осветления кожи содержат такие химикаты, как ртуть и гидрохинон, которые могут вызвать заболевания печени, снизить иммунитет к бактериальным и грибковым заболеваниям, а также повысить тревогу, депрессию и психоз, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Представители полиции Руанды сообщили, что за последний месяц сотрудникам ведомства удалось изъять более 5000 нелегальных продуктов, включая лосьоны, масла, мыла и спреи, которые продавались в косметических магазинах страны.

Крема для отбеливания кожи продаются во многих африканских странах без какого-либо ограничения, несмотря на возрастающий протест общественности и правительств.

Мировой оборот продуктов по осветлению кожи, по предварительным расчетам, достигнет 31,2 миллиардов долларов США к 2024 году с 2017 года, когда показатель составлял 17,9 миллиардов долларов США. Наибольшим спросом товары пользуются в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, об этом сообщает Global Industry Analysts.