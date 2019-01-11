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Московский зоопарк начал приём нераспроданных новогодних ёлок

Общество

Прием хвойных деревьев продлится до 20 января

Москва, 11 января 2019, 07:54 — REGNUM  В зоопарке Москвы начали принимать ёлки и хвойные деревья, которые не были проданные на новогодних ёлочных базарах. Уже в зоосад отправлено более 1000 ёлок, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, хвойные деревья используют декора в вольерах. Также некоторые животные едят еловые ветки и кору, а некоторые используют ёлки, как игрушки или когтеточки,

Акулова отметили, что зоопарк принимает хвойные деревья только от компаний, торговавших новогодними елями. От частных лиц и организаций, где ёлки стояли в качестве украшений, не принимаются.

Гендиректор Московского зоопарка уточнила, что прием новогодних елей продлится до 20 января 2018 года.

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