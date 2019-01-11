В Иркутске стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Иркутск, , 07:53 — REGNUM Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Иркутске открыла олимпиада по французскому языку на базе Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета (ИГУ). Об этом 11 января сообщает пресс-служба вуза.

В этом году на базе университета проходят олимпиады по 23 общеобразовательным предметам (всего в списке 24 предмета). В первый день участникам предстоит выполнить четыре письменных задания: лексико-грамматический тест, аудирование, чтение, сочинение. Во второй день пройдет конкурс устной речи. Олимпиадные задания предполагают знания французского языка на уровне В2, поэтому их будут выполнять только 43 школьника — из Иркутска и Ангарска.

«Уменьшение географии участников связано с тем, что не все смогли преодолеть порог баллов, который установили организаторы олимпиады. Отмечу, что в Иркутске и Ангарске у школьников больше возможностей для дополнительных занятий и участия в различных языковых мероприятиях», — пояснила доцент кафедры романо-германской филологии ИГУ Наталья Степанова.

В вузе отметили, что победители регионального этапа получают путевку в финал. Хорошие результаты на заключительном этапе дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ до зачисления без экзаменов в профильные вузы.

Читайте также: В Омске разработают новую программу изучения французского языка в школах