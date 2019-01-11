В Казахстане учителям планируют предоставить доплату за наставничество

Астана, , 07:36 — REGNUM В рамках законопроекта о статусе педагога в Казахстане учителя будут получать доплату за наставничество над молодыми педагогами. Об этом стало известно 10 января в ходе общественных слушаний по новому законопроекту в школе-лицее №59 Астаны, сообщает агентство «Казинформ».

В законопроекте отмечается, что местные представительные органы власти вправе устанавливать размер заработной платы учителей не ниже средней зарплаты по региону, а также регламентировать различные надбавки. В частности, обладателям звания «Лучший педагог» планируется выплачивать вознаграждение в размере 300 МРП (месячных расчетных показателей) ($2017).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель министра образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева заявила, что новый законопроект должен пройти рассмотрение в правительстве республики. Документ планируется направить на рассмотрение парламента республики в феврале 2019 года.

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