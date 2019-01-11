Китайские эксперты призвали запретить курение вообще во всех поездах

Пекин, , 07:27 — REGNUM Эксперты призвали запретить курение на всей протяженности железнодорожной сети Китая после того, как инспекции обнаружили угрожающий уровень опасных веществ в нескоростных поездах, в большинстве из которых разрешено курение табака в специально отведенных местах, сообщает 11 января издание China Daily.

Исследования проводились Китайской ассоциацией контроля за табаком в четырех обычных поездах в октябре 2018 года. Три поезда имели специально отведенные места для курения табака, а в одном — курение табака было запрещено по решению суда после обращения одного из пассажиров.

Результаты показали, что концентрация опасных частиц PM2.5 в трех поездах, где пассажиры могут курить, превышает 500 микрограммов на кубометр, что является опасным для здоровья человека.

По словам заместителя директора Китайской ассоциации контроля за табаком Цуй Сяобо, очень много медицинских жалоб поступает от детей, беременных женщин и стариков в поездах, где разрешено курение в специально отведенных местах. По его словам, порядка 80% опрошенных пассажиров были бы только рады, если бы курение было полностью запрещено во всех поездах.

Отметим, что на скоростных поездах в Китае курение запрещено вовсе. Однако антитабачные законы исполняют крайне плохо, о чем ранее сообщалось в Китайском центре контроля и профилактики заболеваний.

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