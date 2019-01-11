Опубликован доклад о действиях Франции на Ближнем Востоке

Париж, , 07:30 — REGNUM «Охрана наследия», «реконструкция разрушенных памятников», «поддержка образовательной сети» восточных христиан — вот некоторые из предложений доклада, представленного президенту Франции Эммануэлю Макрону о «действиях Парижа на Ближнем Востоке», сообщает Le Figaro.

«С 2011 года ситуация на Ближнем Востоке ухудшалась и оказала разрушительное воздействие на народы региона, в данном случае 15 млн христиан и 800 тыс. езидов, которые там проживают», — пишет Шарль Персоназ, докладчик в Счетной палате и волонтер-миссионер по работе на Востоке.

По его словам, эти группы населения нуждаются в долгосрочной поддержке для сохранения своего 2000-летнего культурного наследия. Особенно в ней нуждаются восточные христиане. Франция оказывает поддержку образовательной сети, в которую входят 400 тыс. детей, христиан и мусульман.

«Эти школы, многие франкоязычные, участвуют в построении гражданственности, дружелюбия и укоренение мира», — отметил он.

Предлагается также «создать в Ливане региональный центр подготовки специалистов по реставрации памятников архитектуры» и «учредить фонд, объединяющий государственных и частных партнеров, для поддержки христианских школ».

Напомним, с 1856 года организация L’Oeuvre d'Orient помогает восточным христианам. Эта организация находится под защитой архиепископа Парижа и работает в 20 странах мира, в частности на Ближнем и Среднем Востоке.