Пятница, 11 Января 2019 года
07:21:23 МСК

Учителям в Казахстане планируют предоставлять творческие отпуска

Общество

На время творческого отпуска будут сохранены педагогический стаж и заработная плата педагога

Астана, 11 января 2019, 07:21 — REGNUM  В рамках нового законопроекта о статусе педагога в Казахстане учителям планируют предоставлять творческий отпуск для занятия научной деятельностью сроком шесть месяцев один раз в пять лет. Об этом стало известно 10 января в ходе общественных слушаний в школе-лицее №59 Астаны, сообщает агентство «Казинформ».

Отмечается, что на время творческого отпуска будут сохранены педагогический стаж и заработная плата педагога. Законопроект предусматривает ежегодную выплату пособий на оздоровление, а также выплату по очередному трудовому отпуску в размере не менее двух должностных окладов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель министра образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева заявила, что ведомство получило более 8 тыс. предложений относительно нового законопроекта о статусе педагога.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали срок рассмотрения закона о статусе педагога

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить