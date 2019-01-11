Учителям в Казахстане планируют предоставлять творческие отпуска

Астана, , 07:21 — REGNUM В рамках нового законопроекта о статусе педагога в Казахстане учителям планируют предоставлять творческий отпуск для занятия научной деятельностью сроком шесть месяцев один раз в пять лет. Об этом стало известно 10 января в ходе общественных слушаний в школе-лицее №59 Астаны, сообщает агентство «Казинформ».

Отмечается, что на время творческого отпуска будут сохранены педагогический стаж и заработная плата педагога. Законопроект предусматривает ежегодную выплату пособий на оздоровление, а также выплату по очередному трудовому отпуску в размере не менее двух должностных окладов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель министра образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева заявила, что ведомство получило более 8 тыс. предложений относительно нового законопроекта о статусе педагога.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали срок рассмотрения закона о статусе педагога