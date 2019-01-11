Мэрия Екатеринбурга готова спасти городскую вечернюю газету

Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM Администрация Екатеринбурга ищет пути сохранения вечерней городской газеты «Вечерний Екатеринбург» и заинтересована в дальнейшем её выходе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в мэрии.

В данный момент газета является частной. В связи с этим возможности её поддержки ограничены. Сейчас местные власти собираются получить права на издание газеты. По словам чиновников, смена формы собственности на муниципальную послужит защитой для стабильной работы.

«Администрация Екатеринбурга обсуждает с владельцами «Вечернего Екатеринбурга» вопросы передачи прав на издание городу и сохранения творческих кадров газеты», — пояснили в мэрии.

Напомним, «Вечерний Екатеринбург» издаётся с 31 декабря 1957 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев 10 января со страниц издания заявил о трудных временах. Как следует из его слов, по подписке газету граждане получить не смогут. Приобрести её получится лишь в розницу по четвергам, один раз в неделю. Также стало известно, что в последние годы редакции помогали муниципальные контракты, но на 2019 год денег нет.

Добавим, ранее фактически оказалась уничтожена газета «Уральский рабочий», которая издавалась с февраля 1907 года. Она стала бесплатным еженедельным приложением к газете «Комсомольская правда». В 2018 году таким образом вышло 48 номеров издания формата А3 на четырёх страницах.

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