Пятница, 11 Января 2019 года
07:05:11 МСК

Ключевые муниципальные ведомства постепенно покидают центр Пекина

Общество

Сразу четыре ведомства столицы Поднебесной уехали из центра города во вспомогательный центр

Пекин, 11 января 2019, 07:04 — REGNUM  Четыре ключевые муниципальных ведомства Пекина перевезли свои офисы из городского центра в район Тунчжоу, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Отмечается, что Пекинский муниципальный комитета Компартии Китая, Постоянный комитет Пекинского собрания народных представителей, Пекинское муниципальное народное правительство и Пекинский муниципальный комитет народного политического консультативного совета перебрались во вспомогательный центр города.

Переезд осуществляется в рамках программы по переводу целого ряда административных ведомств Пекина из центра города в район Тунчжоу для улучшения экологической обстановки и борьбы с пробками в центре города. Кроме того, перевод является частью интегрального плана развития района Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить