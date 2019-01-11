Ключевые муниципальные ведомства постепенно покидают центр Пекина

Пекин, , 07:04 — REGNUM Четыре ключевые муниципальных ведомства Пекина перевезли свои офисы из городского центра в район Тунчжоу, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Отмечается, что Пекинский муниципальный комитета Компартии Китая, Постоянный комитет Пекинского собрания народных представителей, Пекинское муниципальное народное правительство и Пекинский муниципальный комитет народного политического консультативного совета перебрались во вспомогательный центр города.

Переезд осуществляется в рамках программы по переводу целого ряда административных ведомств Пекина из центра города в район Тунчжоу для улучшения экологической обстановки и борьбы с пробками в центре города. Кроме того, перевод является частью интегрального плана развития района Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй.