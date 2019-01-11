Жители Хакасии в праздники пожаловались на качество красной икры

Абакан, , 07:00 — REGNUM В Хакасии специалисты регионального управления Роспотребнадзора в связи с новогодними праздниками усилили контроль в отношении объектов торговли, осуществляющих реализацию продуктов питания. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, особое внимание при проведении проверок уделялось икре ценных пород рыб.

Так, с октября по декабрь 2018 года проверку прошли 63 объекта стационарной торговли. Специалисты отобрали для лабораторных исследований три пробы икры. Проверка показала, что все образцы отвечали требованиям безопасности. В отношении девяти объектов торговли проверочные мероприятия продолжаются, в том числе по двум жалобам потребителей на качество икры, продаваемой в крупных торговых сетях.

Также с 25 декабря по 9 января сотрудники Роспотребнадзора и МВД организовали 27 рейдов в отношении объектов уличной торговли. Мест несанкционированной торговли икрой ценных пород рыбы не выявлено.

По информации Роспотребнадзора, чтобы приобрести качественную и безопасную икру, необходимо помнить правила её выбора. Прежде всего, нельзя совершать покупки с рук и в местах несанкционированной торговли. Если икра натуральная, икринки должны лопаться при слабом нажатии, если поддельная — икринки будут жёсткими и лопаться с трудом. В горячей воде натуральные икринки слегка белеют и опускаются на дно, искусственные — растворяются, окрашивая воду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 января стало известно, что эксперты Росконтроля изучили семь образцов красной икры. В результате два из них были признаны опасными для здоровья, а один — фальсификатом.

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