В Китае начинается первая кампания по борьбе с недостоверной статистикой

Пекин, , 06:06 — REGNUM Высшее китайское ведомство по контролю за статистическими данными приложит еще больше усилий для борьбы с фальсификацией данных и мошенничеством в целях обеспечения максимальной точности статистической информации, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Первая в истории Китая кампания по надзору за статистической работой будет запущена уже в 2019 году. Ее целью является обеспечение надлежащего исполнения обязанностей статистических ведомств и их сотрудников, выявление нелегальных практик и улучшение качества статистики, отметил глава Национального бюро статистики (NBS) Китая Нин Цзичжэ.

Ведомство намерено улучшить качество инспекции и правоприменения, усовершенствовать систему выявления беззаконников и их наказания. Отмечается, что NBS уже выявила 27 случаев правонарушений в области статистики, а также вынесла наказание 118 компаниям, признанным виновными в искажении предоставляемых данных.

Как сообщало ИА REGNUM, активная борьба с предоставлением недостоверных статистических сведений началась в апреле 2017 года, когда было принято решение о создании специального надзорного ведомства при Национальном бюро статистики КНР. Этому предшествовал громкий скандал, когда статистическое бюро северо-восточной провинции Ляонин было уличено в подаче заведомо ложной статистики.

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