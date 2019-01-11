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Двое граждан России задержаны в Италии

Общество

Их подозревают в незаконной перевозке мигрантов

Рим, 11 января 2019, 05:17 — REGNUM  Два российских гражданина задержаны в городе Мелиссе (Италия), сообщает ANSA.

Российских граждан задержали 10 января. Итальянские власти подозревают их в незаконной перевозке мигрантов: у них нашли поддельные документы, а также оборудование для навигации и внушительную сумму. Найдена и парусная лодка, на которой перевозили мигрантов.

Уточняется, что задержанные мужчины — шкиперы лодки. Судно перевозило в Италию курдов. Их задержали в одном из отелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января на острове Сайпан задержали российского гражданина Дмитрия Макаренко по подозрению в незаконном вывозе в Россию военной техники. Он был арестован по запросу ФБР.

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