Приём в детсады: родители из Татарии оспорили в суде возрастное ограничение

Набережные Челны, Татария, 11 января 2019, 05:14 — REGNUM Четверо родителей из Набережных Челнов добились признать недействующими двух пунктов городского административного регламента, определяющего порядок постановки на учёт и зачисления детей в детские сады автограда. Решение суда вступило в законную силу, а исполком внёс в нормативный акт поправки, которые нарушали права детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Административный регламент, которым руководствуются чиновники образовательного ведомства при приёме детей на учёт и предоставлении путёвок в детские сады, в Набережных Челнах действует с марта 2016 года. Родители четырёх дошколят, не получив путёвки для своих детей, проанализировали документ и пришли к выводу, что он в ряде пунктов нарушает федеральное законодательство и их права, что и стало основанием для подачи иска в суд. Решение по делу было вынесено в конце июня 2018 года, вступило в законную силу в ноябре, но только в конце декабря исполком внёс изменения в соответствующий документ.
Спорные пункты
«Согласно пункту
При необходимости доукомплектовать дошкольные учреждения, когда требовалась смена даты расчёта возраста в автоматизированной системе, городские власти были вынуждены направлять соответствующее ходатайство в республиканское министерство образования и науки для согласования.
Рассмотрев данное дело, Набережночелнинский городской суд отметил, что «отказ в выдаче направления ребенку, возраст которого соответствует условиям предоставления муниципальной услуги, возможен только по основанию отсутствия свободного места в образовательной организации», и добавил, что федеральное законодательство не устанавливает дату расчёта возраста детей для комплектования групп.
Суд пришёл к выводу, что пункт
Напомним, проблема с комплектованием озвучивалась родителями ещё в 2016 году. Они выходили на пикет к дверям управления дошкольного образования, требуя справедливости, но долгие годы решения проблемы не было.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в начале 2018 года Татария попала в число регионов-аутсайдеров по местам в детсадах для детей ясельного возраста — до трёх лет. В республике ясли оказались доступны лишь для 43% детей этого возраста.
В марте 2018 года Татарии в числе других регионов из федерального бюджета на создание мест для детей до трёх лет выделили свыше 994,3 млн рублей.
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