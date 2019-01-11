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Граффити с дверью в Новый год снова появилось в Петербурге

Общество

Жители города сорвали краску, нанесенную коммунальщиками

Санкт-Петербург, 11 января 2019, 03:53 — REGNUM  Активисты Санкт-Петербурга восстановили граффити Павла Каса, на котором была изображена дверь, ведущая в советский Новый год, сообщает «Бумага».

Ранее, в канун Нового года, граффити было закрашено сотрудниками коммунальных служб Северной столицы. Однако, как отмечает издание, неравнодушные граждане начали отскабливать краску, чтобы вновь открыть изображение школьницы с советской открытки.

Напомним, в ночь на 31 декабря уличный художник Павел Кас нарисовал на углу Невского и Суворовского проспекта граффити. К 5 января изображение приобрело популярность в соцсетях и петербургских СМИ. После этого граффити было закрашено сотрудниками коммунальных служб Санкт-Петербурга.

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Городское благоустройство
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