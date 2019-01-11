Пятница, 11 Января 2019 года
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Находчивые коммунальщики с утюгом в Петербурге попали на видео

Общество

Пользователи соцсети уже отметили «иновационность» метода

Санкт-Петербург, 11 января 2019, 03:25 — REGNUM  Работники петербургской коммунальной службы сбивали сосульки с одного из зданий города при помощи чугунного утюга на веревке. Видео, запечатлевшее находчивых работников, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсети уже иронически охарактеризовали «иновационным» подобный метод борьбы с обледенением крыш. На опубликованных кадрах видно, как рабочие стучат утюгом, привязанным на веревку, по карнизу, с которого свисают сосульки. Несмотря на наличие столь курьезного метода удаления сосулек, жители Северной столицы продолжают высказывать недовольство работой коммунальных служб города.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января представители калужского управления Следственного комитета РФ предупредили жителей области об опасности при сходе наледи. Представители СК РФ заявили, что падающий лед и сосульки могут нанести серьезные травмы жителям Калужской области.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР в Калуге предупредил об ответственности при травмировании от сосулек

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Сосульки-убийцы
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