Находчивые коммунальщики с утюгом в Петербурге попали на видео

Санкт-Петербург, , 03:25 — REGNUM Работники петербургской коммунальной службы сбивали сосульки с одного из зданий города при помощи чугунного утюга на веревке. Видео, запечатлевшее находчивых работников, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсети уже иронически охарактеризовали «иновационным» подобный метод борьбы с обледенением крыш. На опубликованных кадрах видно, как рабочие стучат утюгом, привязанным на веревку, по карнизу, с которого свисают сосульки. Несмотря на наличие столь курьезного метода удаления сосулек, жители Северной столицы продолжают высказывать недовольство работой коммунальных служб города.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января представители калужского управления Следственного комитета РФ предупредили жителей области об опасности при сходе наледи. Представители СК РФ заявили, что падающий лед и сосульки могут нанести серьезные травмы жителям Калужской области.

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